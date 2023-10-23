تسليم 4820 مشروعا تنمويا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والأولى بالرعاية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قالت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، إن مشاريع التمكين الاقتصادي تعمل على الحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، مؤكدة على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضافت يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة، فشاركت مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ جمعية الأورمان فى تسليم 4820 مشروعًا تنمويا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الشباب والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، وذلك منذ بدء عمل الجمعية إلى الآن.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في النهوض بهذه الأسر، وخلق مصدر دخل دائم لها، يضمن لها تنمية مستمرة وتوفير فرص عمل للشباب.

مشيرًا إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة كفرالشيخ تقوم بإعادة اعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.