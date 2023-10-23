تدريب طلاب المدارس الفنية عمليا على صناعة الغزل.. صور

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس الفنية التى تطبق منهجية الجدارات المهنية حريصة على تدريب الطلاب عمليا بشكل يومى وفق الساعات المخصصة لتلقى التدريبات العملية، موضحة أن التدريب العملى لا يقل أهمية عن الجزء النظرى، وحصول الطالب على التدريب العملى يجعله قادرا على التعلم بشكل سريع لاكتساب المهارات المهنية التى تؤهله لسوق العمل.

فيما نشر الدكتور السيد حامد، مسئول الجدارات والتقييم والتحقيق بالإدارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صور لطلاب يقومون بالتدريب ضمن برنامج فني غزل باحدي مدارس التعليم الفني التي تطبق منهجية الجدارات، موضحا أن خريج هذا البرنامج قادر علي تنفيذ عمليات التحضيرات والغزل وتغذية الماكينات والتحقق من صيانة الماكينات ووضع البيانات داخلها.