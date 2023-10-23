بيسكوف: الدبلوماسيون الروس يعملون على حل أزمة المحتجزين فى قطاع غزة

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الدبلوماسيين الروس يبذلون كل الجهود اللازمة لحل وضع الروس المحتجزين "كرهائن" في قطاع غزة.

وقال بيسكوف حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين، إنه "تجري اتصالات لهذا الغرض، ويعمل الدبلوماسيون في هذا الاتجاه"، لافتا إلى أنه في ظل الوضع القائم هناك من الصعب الحديث عن معلومات مفصلة.

وأوضح المتحدث باسم "الكرملين"، أنه ليس كل الروس في قطاع غزة على اتصال بالبعثة الروسية، فالتسجيل في القنصليات ليس إلزاميا بل إنه أمر طوعي بالنسبة للمواطنين الذين يعيشون في الخارج.