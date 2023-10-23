بوتين لـ بايدن: عش لمدة قرن وتعلم لمدة قرن.. فيديو

وكالات

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي جو بايدن بأن يتعلم الاحترام، ومن ثم لا يحتاج إلى قمع أي شخص.

وبحسب موقع اندبندنت عربية، قال بوتين "على ذكر الخبرة لدينا في روسيا مثل صغير لطيف يقول (عش لمدة قرن وتعلم لمدة قرن) وهذا لا ينطبق على الرئيس بايدن فحسب بل على النخبة السياسية الأمريكية على العموم".

وأضاف موجهًا حديثه لبايدن "عليك أن تتعلم احترام الآخرين.. وبعد ذلك لن تحتاج إلى قمع أي شخص".

ولفت إلى أن الرغبة في قمع شخص ما لسبب ما أو بدون سبب طوال الوقت تؤدي إلى مشاكل.

وتابع "إنهم السياسيون الأمريكيون يحبون أن يبتسموا للكاميرات بإشعاعهم المعتاد، إنهم جيدون في ذلك يربتون على كتف الجميع، لكن الاحترام تجاه مختلف الأشخاص والبلدان المختلفة والأمم المتحدة يعتمد على أشياء أخرى.. إنه يقوم على مراعاة مصالح الآخرين".

وفي وقت سابق، زعم بايدن، في خطاب من المكتب البيضاوي، إنه على الولايات المتحدة أن تقف بجانب إسرائيل وأوكرانيا في مواجهة روسيا وحماس.

وأضاف: "لن نسمح للطغاة مثل بوتين بالفوز. أرفض السماح بحدوث ذلك".

وعلق الكرملين على هذا التصريح، معربًا عن إدانته، الشديدة لخطاب بايدن.