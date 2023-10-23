بلومبرج: دور مصرى محورى يعود للواجهة بعد حرب غزة

وكالات

أشاد تقرير لوكالة بلومبرج بالدور الحيوي الذي تلعبه الدولة المصرية في الوقت الحالي فيما يخص القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن قمة القاهرة للسلام أعادت إبراز الدور الحيوي الذي تلعبه القيادة المصرية في ملفات عدة.

ونقل التقرير عن المدير التنفيذي لمعهد واشنطن، روبرت ساتلوف، إن الحرب الدائرة حاليا "سلطت الضوء على أهمية الدور الذي لعبته مصر داخل وحول قطاع غزة".

وحول مسألة استقبال نازحين من غزة، أوضح ساتلوف أن القيادة المصرية رفضت بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين.

ونقل التقرير عن خبراء اقتصاديون قولهم إن أزمة غزة كشفت بما لا يدع مجالا لشك أن مصر أكبر من أن تفشل رغم كثرة التحديات المحيطة بها والتوترات المتواجدة في ليبيا والسودان وحاليا غزة.

وكانت وكالة أسوشيتدبرس الامريكية قد تحدثت فى تقرير لها، الأحد، قمة القاهرة للسلام ، التى عقدت فى العاصمة الإدارية السبت، وتأكيدها لحالة الغضب العربى من الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ورفض محاولات تهجيرهم من قطاع غزة.

وقالت الوكالة فى تقريرها إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى عكسا حالة الغضب المتزايد فى المنطقة، مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأسبوعها الثالث وسقوط عدد كبير من الشهداء دون نهاية فى الأفق للعنف.

ونقلت الوكالة كلمة الرئيس السيسى التى قال فيها إن مصر ترفض بشدة التهجير القسرى للفلسطينيين ونقلهم إلى الأراضى المصرية فى سيناء.