اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أكتوبر 2023 02:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى القاهرة.. صور

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 01:01 م
انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى القاهرة.. صور انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى القاهرة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت صباح اليوم الإثنين، فى القاهرة، جولة تفاوضية جديدة على المستوى الوزارى بشأن سد النهضة بمشاركة الوفود المعنية من مصر، والسودان، وإثيوبيا.

يأتى ذلك فى إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا فى القاهرة ثم أديس أبابا عبر الشهرين الماضيين، وذلك بناء على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، فى أعقاب لقاء قيادتى مصر وإثيوبيا فى 13 يوليو من العام الجاري.

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى القاهرة (1)

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى القاهرة 
 

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى القاهرة (2)
انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى القاهرة 

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى القاهرة (3)
انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى القاهرة

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى القاهرة (4)
انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى القاهرة

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى القاهرة (5)
انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى القاهرة 

 







سد النهضة

وزارة الرى

السد الاثيوبي

تشغيل سد النهضة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة