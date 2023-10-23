اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أكتوبر 2023 01:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الهيئة الوطنية تقر إجراءات التظلم على قرارات اللجان الفرعية والعامة بانتخابات الرئاسة

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 11:54 ص
الهيئة الوطنية تقر إجراءات التظلم على قرارات اللجان الفرعية والعامة بانتخابات الرئاسة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوى
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن قواعد وإجراءات التظلم أمام اللجان العامة على إجراءات عملية الاقتراع أو صحة التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، والطعن أمام رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على قرارات اللجان العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية رقم 25 لسنة 2023، والذي تضمن 3 مواد خاصة بالطعون على قرارات اللجان الانتخابية أمام اللجان العامة ورئيس الهيئة وجاءت كالتالي:

المادة الأولى:

للمرشحين أو وكلائهم التظلم أمام اللجان العامة من جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع أو صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته ، ويكون التظلم من الإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة منذ بداية عملية الاقتراع وحتى إعلان الحصر العددي للأصوات باللجنة العامة،  وتصدر اللجان العامة قرارها في التظلم خلال أربعة وعشرين ساعة من تقديمه إليها

المادة الثانية:

للمرشحين أو وكلاتهم الطعن على القرارات الصادرة من اللجان العامة في التظلمات المقدمة إليها خلال اليوم التالى لإصدار قراراتها فيها ، وذلك أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

المادة الثالثة:

تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات في الطعن على قرار اللجنة العامة الصادر في التظلم خلال اليومين التاليين على صدوره ، وذلك بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره حضور أمامها وتخلفه عن الحضور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







الهيئة الوطنية للانتخابات

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات

الرئيس السيسى

المستشار حازم بدوى

المستشار أحمد البندارى

جدول انتخابات الرئاسة في الخارج

جدول انتخابات الرئاسة في الداخل

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

ميعاد انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات

وليد حمزة

مرشحي الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

المرشحين للرئاسة

جدول انتخابات الرئاسة

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

اليوم السابع بلس

تشكيل الهيئة الوطنية للِانتخابات

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

قانون الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية المرشحين

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الطريق إلى الرئاسة

مصر تنتخب




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة