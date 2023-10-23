المديريات توجه تعليمات للمدارس بشأن امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل.. التفاصيل

كتب محمود طه حسين

حذرت المديريات التعليمية، المدارس من تحصيل أى مبالغ مالية من الطلاب بشأن الاستعداد لعقد امتحانات شهر أكتوبر ل صفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2023/2024، المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري، وعدم تحميل الطلاب وأولياء أمورهم أي تكاليف مالية، كما وجهت بضرورة تفعيل درجات المواظبة والسلوك، وتطبيق كافة القرارات الوزارية للغياب والإنذارات وقرارات الفصل وإعادة القيد، مؤكده علي أن يتم الامتحان أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بانتظام الدراسة طوال اليوم.

وأكدت المديريات التعليمية، على أن يقوم المعلم بعمل امتحان لفصله وغير موحد على مستوى المدرسة، يكون امتحان بسيط في ما دارسه الطالب بداية من العام الدراسي وحتي نهاية الشهر، وعدم عمل جدول موحد ويكون الامتحان أثناء الحصة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.