اليوم السابع
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السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لسيدة فى سوهاج

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 02:05 م
السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لسيدة فى سوهاج محكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات لاحداثه عاهة مستديمة لسيدة وإحراز سلاح أبيض، بالبلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين فتحي أبو زيد، ومحمد يوسف عبد الله، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
تعود أحداث الواقعة لشهر أكتوبر لسنه 2021 بدائرة مركز البلينا، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "أ،ث" تهمة ضرب عمداً المجنى عليها " م،ي" بأن ضربها بسلاح أبيض وعصا شوم والتي تخلفت لديها جراء إصابتها عاهه مستديمة بنسبة 2%، مع احرازه سلاح أبيض عصا" شوم"، تم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 
 
 



 

 







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