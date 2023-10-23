السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لسيدة فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين فتحي أبو زيد، ومحمد يوسف عبد الله، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة لشهر أكتوبر لسنه 2021 بدائرة مركز البلينا، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "أ،ث" تهمة ضرب عمداً المجنى عليها " م،ي" بأن ضربها بسلاح أبيض وعصا شوم والتي تخلفت لديها جراء إصابتها عاهه مستديمة بنسبة 2%، مع احرازه سلاح أبيض عصا" شوم"، تم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.