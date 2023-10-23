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السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لاتجاره بالهيروين بالخانكة

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 03:40 م
السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لاتجاره بالهيروين بالخانكة محكمة- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين د. مصطفى علي خلف محمد، عزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، أمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لعاطل، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين" فى الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3197 لسنة 2023 جنح الخانكة، والمقيدة برقم 916 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أنه في يوم 6 فبراير 2023، أحرز "سید ح م"، عاطل جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواة".

 

 







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