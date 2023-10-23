الرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء ماليزيا ويؤكدان تكثيف التعاون بين البلدين.. صور

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، أنور إبراهيم، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الزعيمين أشادا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدين التطلع لتكثيف مختلف أواصر التعاون الثنائي، خاصةً على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المشتركة، لاسيما في مجالات الصناعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، إلى جانب البنية التحتية والأمن الغذائي، حيث اتفق الجانبان على إعطاء دفعة قوية لمختلف أطر التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.