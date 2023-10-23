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الحكومة تنفى إلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مراحل النقل خلال العام الجارى

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 12:08 م
الحكومة تنفى إلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مراحل النقل خلال العام الجارى إنفوجراف
كتبت ــ هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما ترد من  أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس خلال العام الدراسي 2023/2024، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت أنه لا صحة لإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس خلال العام الدراسي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام التقييم لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2023/2024، كما هو أسوة بالعام الدراسي السابق دون أي تغيير، مُوضحة أن الطالب يقوم بتأدية ثلاثة اختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد، تنقسم إلى اختباري شهر، والاختبار الثالث هو اختبار نهاية الفصل الدراسي، والذي يستهدف قياس نواتج التعلم في مناهج الفصل الدراسي كاملةً، بما فيها المناهج التي أدى فيها الطلاب الاختبارات الشهرية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
انفوجراف
انفوجراف

 







التربية والتعليم

امتحانات الطلاب

مجلس الوزراء

العام الدراسى

اليوم السابع بلس

نظام الاختبارات الشهرية

الامتحانات الشهرية لسنوات النقل




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