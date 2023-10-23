الحبس 3 سنوات لزوج مذيعة شهيرة فى واقعة مصرع مدير بنك ضحية عقر كلب

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد اليوم الإثنين زوج ومديرة منزل مذيعة فى واقعة وفاة مدير بنك، نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد في القضية رقم 719 لسنة 2023 بالحبس 3 سنوات وسنتين لمديرة منزلها في واقعة مصرع جارهم مدير بنك بسبب عقر كلب.

وكانت النيابة العامة قد استمعت لأقوال زوجة المجنى عليه، والتى شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجنى عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.