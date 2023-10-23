الجيش الصومالى يستعيد السيطرة على منطقة "أيل بون" بولاية جنوب الغرب الإقليمية

استعاد الجيش الصومالي، صباح اليوم الاثنين، السيطرة على منطقة "أيل بون" التابعة لإقليم "بكول" في ولاية جنوب الغرب الإقليمية.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن الجيش صادر، عقب المعركة، معدات قتالية منسوبة لمليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، مضيفة أن فلول المتمردين تتعرض لعمليات عسكرية قاسية وجوية من قبل الجيش والقوات الشعبية التي تواصل زحفها نحو القرى والمناطق القليلة المتبقية من ولاية جنوب الغرب.
وفى وقت سابق، أعلن الجيش الصومالي مقتل عنصرين من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية نفذتها قواته في قرية "ساي طيلو" التي تبعد 35 كلم شرق مدينة "بيدوا" وسط جنوب الصومال.
وأضاف الجيش - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) "أن القوات تمكنت خلال العملية العسكرية من ضبط دراجة نارية وبندقية (AK47) كانت بحوزة الإرهابيين".
ومن ناحية أخرى.. أصدرت وزارة الداخلية والفيدرالية والمصالحة الصومالية، اليوم، بيانا دعت فيه إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل جراء الصراع الذي تجدد في المناطق التابعة لمدينة "عدلي" بمحافظة "شبيلى الوسطى" جنوب البلاد.
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