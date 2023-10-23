اليوم السابع
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الجيش الروسى: مقتل أكثر من 200 عسكرى أوكرانى فى قصف بجنوب دونيتسك

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 08:38 ص
الجيش الروسى: مقتل أكثر من 200 عسكرى أوكرانى فى قصف بجنوب دونيتسك الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش الروسي اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 200 عسكري أوكراني جراء قصف روسي لمواقع تمركز القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك .
 
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن رئيس المكتب الاعلامي لمجموعة القوات الروسية "الشرق" أوليج تشيخوف قوله إن الطيران الروسي والقوات الصاروخية والمدفعية ضربت مواقع وحدة الهجوم الجوي الميكانيكي 72 ووحدة الهجوم الجوي 79 ولواء المشاة الآلي 58 ولواء الدفاع الإقليمي 128 التابع للقوات الأوكرانية في مناطق التجمعات السكنية في دونيتسك .
 
وأضاف تشيخوف أنه على نفس المحور أحبطت وحدات روسية محاولة لتناوب الوحدات الأوكرانية في منطقة نوفومايورسكي. 






الجيش الروسى

اوكرانيا

روسيا

دونيتسك




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