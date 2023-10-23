إيمان كريم تدشن حملة المشاركة الإيجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة في انتخابات الرئاسة

كتب محمود راغب

دشن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور الدكتورة إيمان كريم، فعاليات البرنامج التدريبي التثقيفي الخاص بالمشاركة السياسية الإيجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة، وذلك ضمن مبادرة المجلس "صوتك حقك " لحث الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024

فعاليات تدشين البرنامج التدريبي انطلقت من محافظة الأقصر، وبحضور عدد من السيدات والفتيات ذوات الإعاقة والجمعيات الأهلية المتعاملة معهم، وتم خلال البرنامج التدريبي الحديث عن الحق في المشاركة السياسية في إطار الاتفاقية الدولية والدستور المصري، وقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية المشاركة السياسية الإيجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة ودور المجلس في هذا الشأن والإجراءات التيسيرية المقدمة لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات تفعيل المشاركة الفعالة بالعملية الانتخابية.

وخلال اللقاء تم فتح حوار مفتوح بين المشاركات والمشرف العام على المجلس حول واقع وتحديات الفتيات والنساء ذوات الإعاقة للمشاركة في الحياة السياسية وآليات المواجهة.

من جانبها اعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، عن سعادتها بتدشين البرنامج التدريبي والحملة من صعيد مصر وتحديدا من محافظة الأقصر.

واعلنت المشرف العام على المجلس أن مبادرة المجلس "صوتك حقك" تأتي تفعيلاً لنهج الدولة المصرية للمنظور الحقوقي والتمكيني لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وصولاً إلى تحقيق الرؤية التنموية المتكاملة لاستراتيجية "مصر 2030"، ولا سيما الفتيات والمرأة ذوات الإعاقة، وتدعيم مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وإنفاذ لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 في مادته رقم (39).

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن تحركات المجلس في هذا الشأن تنطلق من هدف ودور المجلس في حماية وتعزيز وتنمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على ترسيخ قيمتها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

وتابعت : وأنه في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك مع الهيئة الوطنية للانتخابات، من أجل عملية انتخابية ميسرة لتعزيز المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الفتيات والمرأة ذوات الإعاقة، ولتبادل المعلومات الخاصة بهم من خلال الربط الشبكي بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة الوطنية للانتخابات، تم تنفيذ عدد من الإجراءات التي تحقق الاتاحة والتيسير في المشاركة الانتخابية منها توفير نموذج الاقتراع بطريقة برايل بالمقرات الانتخابية لتيسير إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بأصواتهم.

كذلك اتاحة الأفلام التوعوية مترجمة بلغة الإشارة وتوفير لافتات توضح كيفية وآلية خطوات إبداء الرأي بصورة توضيحية ملائمة بلغة الإشارة لتعزيز المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وما تم اتخاذه من إجراءات لتيسير مشاركتهم في عملية التصويت، والمشاركة في تهيئة وتجهيز وتوفير سبل الاتاحة البيئية والمساعدة بمقرات لجان التصويت.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة ، أنه ارتكازاً على جهود الدولة وسعيها الدائم في إطار تشاركي وتكاملي لتعزيز تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تمتعهم بحقوقهم، فنحن اليوم نتشارك ونتكامل لتفعيل حملة المجلس للتوعية تحت شعار "صوتك حقك" لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، كواجب وطني، ونموذج إيجابي لمباشرة حقوقهم السياسية، ونستهدف الفتيات و النساء ذوات الإعاقة لتكون محافظة الأقصر نقطة انطلاقها.

وأشارت أن الحملة وأنشطتها وفعالياتها المختلفة التي سوف تمتد بنطاق جغرافي واسع ليشمل محافظات الجمهورية، ارتكزت على رسائل توعوية من أهمها:( صوتك أمانة ــــــ صوتك مسئولية ، المشاركة واجب وطني ، المشاركة التزام دستوري، كوني إيجابية وشاركي، شاركي أنتخب ).