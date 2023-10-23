إقالة مدير مدرسة عن منصبه لتقاعسه فى أداء عمله بالبحيرة

قرر يوسف الديب وكيل وزارة التربية و التعليم بالبحيرة ، إقالة مدير إحدى المدارس عن منصبه لتقاعسه فى أداء مهام عمله وعدم الإلتزام بالقرارات الصادرة، وسوء حالة النظافة والإشراف بالمدرسة.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئه التي قام بها صباح اليوم وكيل الوزارة وتفقد خلالها مدرستي كوم النصر للتعليم الأساسي بإدارة المحمودية التعليمية ومدرسة السلام الابتدائية بإدارة إدكو التعليمية.

ويأتى ذلك ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها للوقوف على انتظام العملية التعليمية وسير الدراسة بمختلف مدارس المحافظة.

وقال يوسف الديب، إنه لن يسمح بوجود أي متقاعس أو أي إهمال نهائيا، كما أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجميع من أجل تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب، ليظل تعليم البحيرة متميزا وفي طليعة محافظات الجمهورية.