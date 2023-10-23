إجراء الكشف الطبي على 1709 حالات خلال قافلة طبية بقرية المناوفة فى كفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة الهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بقرية المناوفة التابعة للوحدة المحلية بالكفر الشرقي، التابعة لمركز الحامول.

تضمنت القافلة 11 تخصصا، والكشف وصرف العلاج بالمجان علي مدار يومان حيث تم توقيع الكشف علي الحالات الآتية بالعيادات المتنقله على 1708 حالة، منهم عيادة رمد 143حالة، عيادة باطنه 310 حالة، عيادة مسالك73 حالة، عيادة العظام 218 حالة، عيادة الاطفال 476 حالة، عيادة الجراحة 38 حالة، عيادة جلديه 165 حالة، عيادة الاسنان113 حالةـعيادة انف واذن 76 حالة، عيادة نساء 65 حالة عيادة،تنظيم أسرة32 حالة، تحت إشراف الدكتورة مجدي شنح، والدكتور أشرف سلمان، ودكتور حمادة عبد الرحمن، مدير الإدارة الصحية بالحامول، ومحمد مصطفى، رئيس قرية الكفر الشرقي.