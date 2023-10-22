5 شروط لمعاقبة المتهم بالسرقة بالسجن المؤبد.. منها أن تحدث ليلا

كتب بهجت أبو ضيف

حدد قانون العقوبات المصري 5 شروط لمعاقبة المتهم بارتكاب جريمة السرقة، بالسجن المؤبد، حيث فصل القانون تلك الحالات، في المادة 313 التي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤبد، من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

(الأول) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.

(الثاني) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

(الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

(الرابع) أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

(الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.