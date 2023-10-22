اليوم السابع
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12 مليار دولار لتمويل المشروعات التنموية فى دول غرب ووسط أفريقيا خلال 2023

الأحد، 22 أكتوبر 2023 02:00 ص
12 مليار دولار لتمويل المشروعات التنموية فى دول غرب ووسط أفريقيا خلال 2023 البنك الدولى
كتب عبد الحليم سالم

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كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولى أنه تم تمويل مشروعات في منطقة غرب ووسط أفريقيا عن طريق القروض.

وذكر الموقع الرسمي عن ارتباطات البنك الدولي في السنة المالية غرب ووسط أفريقيا، أنه في السنة المالية 2023 وافق البنك الدولي على تقديم قروض بقيمة 12.0 مليار دولار لغرب ووسط أفريقيا بغرض تمويل 73 عملية، تشمل 564 مليون دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و11.4 مليار دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية.

وأشار الإنفوجراف الخاص بالبنك الدولى إلى أنه تم تخصيص 15% من المبلغ للطاقة والصناعات الاستخراجية و11% للحماية الاجتماعية و 10% للزراعة والصيد، و9% للتعليم و9% للنقل و5% للمياه، و4% للصحة .

غرب ووسط افريقيا
 

 







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وسط وغرب افريقيا

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