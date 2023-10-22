11 خطوة تساعد الأطباء لعلاج ضحايا القصف في غزة

كتبت مروة محمود الياس

مع استمرار عمليات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية فى غزة، وبعد حادثة قصف مستشفى المعمدانى، قال الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى الأطفال بمستشفى أبو الريش وعضو مجلس نقابة أطباء القاهرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تساعد إخواننا الأطباء "الأبطال" في غزة، عند اسعافهم للضحايا لحمايتهم هم والضحايا من القصف، وتساعدهم عند إسعاف الحالات الحرجة، وفقًا لبرنامج تدريب وتجهيز الأطباء المتطوعين بنقابة الأطباء العامة.

وتابع الدكتور محمد: هناك مجموعة من النصائح والإجراءات المهمة عند إسعاف الضحايا، منها :

حال وقوع قصف حاول البحث عن مكان يمكن أن تلتجئ إليه لإمكانية تقديم الإسعافات الأولية لغيرك من الضحايا.

إذا ما حدث القصف وأنت داخل مبنى اتركه أنت والضحايا لا تنتظر انتهاء القصف حتى لا ينهدم، ولكى تستطيع البحث عن مكان آمن تقدم فيه المساعدة للضحايا.

ابحث في محيطك عن الضحايا والمصابين وقدم لهم الخدمة المطلوبة في حدود إمكانياتك.

وفيما يلي بعض الخطوات التفصيلية للإسعافات اللازمة فى بعض الحالات التى تعرضت للقصف:

ابدأ بتقييم الحالة واهتم بالتحقق من تنفس ونبض المصاب، إذا كان يعانى من ضعف أيا منهما قم بإجراء الإنعاش للقلب والرئة.

لا شك سوف تجد نزيفًا في أغلب الحالات، حاول التعامل معه بإيقافه بضمادة نظيفة إذا وجدت واستخدم الضغط على مكان الجرح إذا كان النزف شديد ولا يتوقف.

إذا كنت غير مؤهل لتقديم الإسعافات الأولية، حاول طلب المساعدة من المؤهلين خاصة في الحالات الحرجة والحروق والكسور إن وجدوا

لا تهمل جلب أدوات السلامة معك، لأنك سوف قد تحتاج استخدام أدوات حادة فاستخدم القفازات فى تلك الحالة لسلامتك

كن دوما حذرا من الدخان والحطام المتطاير وتخير أماكن لمعالجة المصابين تكون بعيدة عن الركام قدر الإمكان.

لكى تتجنب أن تتفاقم الإصابات لا تحرك مريضًا خاصة من يعانى من كسور إلا عند الحاجة الشديدة أو أن المكان الذى تتواجدون فيه غير آمن.

لا تنس إن الإسعاف الأولية التى تقدمها هو إجراء أولى حتى وصول الرعاية أو نقل المريض، فلا تحمل نفسك فوق طاقتها وقدم ما تستطيع قدر إمكانك.

تذكر أن تحافظ على هدوئك لانتقاله للمصابين والضحايا