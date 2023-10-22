‫ رئيس مركز بحوث الصحراء يتفقد المحطات البحثية بشمال سيناء

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء المحطات البحثية بشمال سيناء محطتي بحوث القنطرة شرق ومحطة بحوث بالوظة بشمال سيناء فى إطار المتابعة الدورية للأنشطة والخدمات التي تقدمها المحطات البحثية خاصة فيما يتعلق بالخدمات التي تتعلق بتنمية المجتمعات الصحراوية والوقوف علي أهم التحديات التي تواجه الباحثين بهذه المحطات.

وشدد رئيس مركز بحوث الصحراء أثناء الزيارة على ضرورة إجراء البحوث التطبيقية بهذه المحطات التي يمكنها التغلب علي التحديات التي تواجه كل منطقة كما وجه شوقي رؤساء المحطات بالتواصل الدائم مع المزارعين وصغار المستثمرين بنطاق كل محطة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة بالمنطقة مع ضرورة التواصل مع صغار المزارعين والعمل علي رفع قدراتهم وتنمية مهارتهم لتبني الممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ علي الموارد الطبيعية وأثناء الزيارة.

و تفقد شوقي التجارب البحثية والحقول الإرشادية بكل محطة، كذا محطة التحلية بطاقة 20 م3 /يوم التي تم إنشائها بمحطة بحوث القنطرة شرق كمصدر لتوفير مياه الشرب للعاملين بالمحطة والمناطق المتاخمة لتكون نموذجا تطبيقيا يتم تعميمه بالمنطقة كما قام شوقي بالاطلاع علي النماذج التطبيقية لنظم الري الحديثة بمحطة بحوث القنطرة شرق ومراجعة البنية التحتية لمساحة 250 فدان.

وشدد رئيس مركز بحوث الصحراء بضرورة تنوع نظم الري الحديثة وتقديم نماذج يمكن تعميمها وتطبيقها بالمناطق المشابهة.

وتفقد شوقى المجمعات الوراثية لأهم المحاصيل الزراعية بمحطة بحوث بالوظة خاصة مجمعات إنتاج شتلات الزيتون والرمان وشدد علي أن يتم التوسع في إنتاج شتلات الزيتون ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع ظروف المنطقة.

وفي نهاية الزيارة اجتمع رئيس مركز بحوث الصحراء مع الباحثين والعاملين بالمحطات البحثية ووجه الشكر لهم ومطالبتهم ببذل المزيد من الجهد والتواصل مع المجتمعات المحيطة بهم ورصد أهم التحديات التي تواجه المزارعين بالمناطق المتاخمة لكل محطة والعمل على حلها.