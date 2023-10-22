جاء ذلك خلال اجتماع عقده ولي العهد السعودي في الرياض، السبت، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية، وبحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليا.

كما أكد ولي العهد السعودي - خلال اللقاء حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) - أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.