وفد سياحي من 4 دول يزور المناطق الأثرية بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن المحافظة تشهد خلال هذه الفترة إقبالا ملحوظا في توافد العديد من الجنسيات من كافة أنحاء العالم، حيث تستقبل المنيا حاليا وفداً سياحيا متعدد الجنسيات من 4 دول هى (ألمانيا -ايطاليا - هولندا - البرازيل)، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة

وأشار محافظ المنيا، إلى أن برنامج الزيارة يتضمن مناطق آثار بنى حسن، وتل العمارنة، وتونا الجبل، حيث تتمتع المنيا بالعديد من المعالم الأثرية بما تمتلكه من مناطق وكنوز أثرية قيمة بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر، موجهاً إدارة السياحة والجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم.

جدير بالذكر، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.