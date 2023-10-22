وزير الصناعة: وفد بلغارى يزور القاهرة ديسمبر المقبل لبحث فرص التعاون

كتب إسلام سعيد

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع ديان كاتراتشيف سفير بلغاريا بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض نتائج البعثة الاستكشافية التي ترأستها وزارة التجارة والصناعة المصرية لبلغاريا خلال يومي 19 و20 سبتمبر 2023 وشارك فيها ممثلوا عدد من الجهات المعنية شملت وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العربية للتصنيع وذلك بهدف جذب الفرص الاستثمارية والارتقاء بمستوى التعاون بين مصر وبلغاريا في مجالات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وأشار سمير إلى أهمية استفادة المستثمرين البلغاريين من المزايا الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاستثمار في السوق المصري والتي تشمل توفر العمالة المؤهلة وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتى تتيح سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت مؤخراً قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من بلغاريا إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية ونقل الخبرات الصناعية البلغارية الطويلة للسوق المصري إلى جانب فرص التصنيع المشترك سواء في مصر أو بلغاريا.

وأوضح الوزير أن القاهرة ستستضيف الشهر المقبل فعاليات النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية الذى ينظمه البنك الافريقي للتصدير والاستيراد بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية، الذي من المتوقع أن يحظى بمشاركة 75 دولة و1600 عارض وعقد صفقات تجارية واستثمارية هو ما يمثل فرصة متميزة أمام المستثمرين من دولة بلغاريا.

وأعرب سمير عن ترحيبه بزيارة وزير الاقتصاد البلغاري المرتقبة إلى القاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل، والتي من المتوقع أن تتضمن وفداً من الشركات البلغارية لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، مشيراً إلى إمكانية عقد الدورة القادمة لمجلس الأعمال المصري البلغاري وعقد منتدى اعمال مصري بلغاري على هامش الزيارة.

ومن جانبه أكد ديان كاتراتشيف سفير بلغاريا بالقاهرة حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر لمستويات متميزة، وذلك باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتاً إلى ضرورة تنويع هيكل التجارة البينية بين مصر وبلغاريا لترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وأشار كاتراتشيف إلى امكانية الاستفادة في السوق البلغاري كبوابة للمنتجات المصرية لقارة أوروبا وكذا الاستفادة من السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات البلغارية لأسواق دول القارة الافريقية، مشيراً إلى إمكانية استفادة مصر من دولة بلغاريا كمصدر للقمح.