وزير الصحة يتفقد اليوم عددا من المستشفيات بجميع مراكز سوهاج.. اعرف التفاصيل

سوهاج محمود مقبول

تستقبل محافظة سوهاج اليوم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في زيارة تشمل العديد من المنشآت الطبية على مستوى المحافظة بمختلف المراكز والقرى منها ما تم تطويره، ومنها تم إنشائه إنشاء وذلك في إطار خطة الدولة بتطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات علاجية أفضل للمواطنين، ومن المقرر أن يكون في استقبال الوزير والوفد المرافق له اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة.

ومن المتوقع أن تشمل جولة الوزير بسوهاج عقب وصوله عن طريق مطارها الدولى تفقد مستشفى جهينة المركزى والذى تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية للمستشفى بنسبة تنفيذ 100٪، على مساحة 7500 متر مربع، وبتكلفة 230 مليون جنيه، وتم فرش وتجهيز المستشفى بالأثاث الطبي وغير الطبي، مشيرا إلى أن المستشفى تضم " 85 سرير إقامة مرضى، و 12 سرير للعناية المركزة، بالإضافة إلى 4 غرف عمليات+ غرفة لعمليات القيصري، فضلا عن 41 حضانة للأطفال المبتسرين، و38 كرسي للغسيل الكلوي".

ويتكون المستشفى من "بدروم، ودور أرضي+ 4 أدوار علوية"، حيث يحتوي البدروم على "المطبخ، التعقيم المركزي، المغسلة، المشرحة، الغازات الطبية، تغيير ملابس العاملين"، ويحتوي الدور الأرضي على "قسم العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، المعامل، الأشعة، قسم الطوارئ، بنك الدم، صيدلية، غرف إدارية، وغرف خدمية"، ويحتوي الدور الأول علوي على "العناية المركزة الجراحي والطبي، قسم العمليات، غرف إقامة المرضى، غرف خدمية، بينما يضم الدور الثاني علوي "قسم الحضانات والمبتسرين، قسم النساء والولادة، غرف إقامة المرضى، غرف خدمية، أما الدور الدور الثالث علوي ويضم "قسم العلاج الطبيعي، المناظير، غرف إقامة المرضى، وغرف خدمية، ويشمل الدور الرابع علوي "غرف سكن الأطباء والممرضات، وقاعات متعددة الأغراض، وغرف خدمية".

ويستكمل الوزير جولته بتفقد مستشفى طهطا العام حيث تم الإنتهاء من اعمال التشطبيات به ليستقبل المواطنين من كل مكان لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 100% تقريبا والتكلفة الإجمالية للمشروع 243 مليونا و200 ألف جنيه على مساحة المستشفى تبلغ 3740 مترا مربعا.

المستشفى بتصميمها الجديد تضم " 149 سرير إقامة مرضى، 30 سريرا للعناية المركزة، 31 سرير أطفال مبتسرين، بالإضافة إلى 120أسرة نوعية" المستشفى تضم 4 غرف عمليات+ غرفة لعمليات النساء والتوليد، وغرفة لقسطرة القلب، فضلا عن 70 سرير للغسيل الكلوي، واستقبال طوارئ يضم 19 سريرا، و5 غرف أشعة متنوعة، بالإضافة إلى 5 معامل، وبنك للدم.

والمرحلة الثانية من أعمال تطوير مستشفى طهطا العام، تشمل " تطوير مبنى العيادات القديم بإجمالي مسطح 7800 متر، وإنشاء مبنى الإقامة بإجمالي مسطح 3664 مترا، بالإضافة إلى تعلية مبنى الغسيل الكلوي، وإنشاء طابقين الخامس والسادس وقبل مغادرة الوزير لمدينة طهطا سوف يزور الوحدة الصحية بقرية الشيخ زين الدين.

وينقل الوزير والوفد المرافق له لتفقد مستشفى المركزى وإسعاف المراغة وبعدها مستشفى الهلال للتأمين الصحى وبعدها تفقد مستشفى الصحة النفسية، وبعدها تفقد مستشفى سوهاج العام، وبعدها تفقد مركز القلب والجهاز الهضمى، وبعدها تفقد مستشفى سوهاج اللتعليمى، وتفقد معهد الأورام وختاما يقوم الوزير بعقد مؤتمر صحفى.