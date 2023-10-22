وزير الصحة يتفقد اصطفاف هيئة إسعاف سوهاج ومراكز طبية متخصصة.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور خاد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ، إصطفاف سيارات فرع إسعاف سوهاج، والأطقم الطبية الخاصة بها للتأكد من جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع الحالات الطارئة في تواجد الدكتور عمرو راشد رئيس هيئة الإسعاف، والدكتور هانى فؤاد رئيس مرفق إسعاف سوهاج، على هامش جولته التفقدية للمستشفيات بمحافظة سوهاج داخل عدد من المراكز، يرافقه الواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة.

وتفقد وزير الصحة والسكان، والوفد المرافق له من قيادات وزارة الصحة، المراكز الطبية المتخصصة والتي تضم " مركز الجهاز الهضمى والقلب، والمستشفى التعليمى، ومركز علاج الأورام، بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وأعضاء مجلس النواب والدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة.

والزيارة تأتي في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها الوزير دوريًا بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات للعمل على حلها.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد وجه بسرعة البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الهلال التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، بمحافظة سوهاج حيث اطلع الوزير على أعمال فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة سوهاج، والمنشآت التابعة للفرع، والذي يضم 4 مناطق طبية، بالإضافة إلى مستشفى الهلال.

كما استمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، حول التغطية التأمينية لسكان محافظة سوهاج، والتي بلغت 48% من إجمالي عدد السكان، حيث يقدم الفرع خدماته لأكثر من 2 مليون و600 ألف منتفع من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وعمال القطاعين العام والخاص، وأصحاب المعاشات، والأرامل، وطلاب المدارس، والمرأة المعيلة، والمواليد.

و اطلع الوزير على الخدمات المقدمة وآليات العمل بمستشفى الهلال، الذي يضم 190 سريرًا، بينهم 105 أسرة داخلي، و8 أسرة عناية مركزة، و9 حضانات، و22 كرسي غسيل كلوي، و23 سريرا للعلاج الكيماوي، بالإضافة إلى 8 غرف عمليات، علاوة على أقسام الأشعة، والمعامل.

و تفقد سير العمل بكافة الأقسام والتي تقدم الخدمات العلاجية والجراحية والع، والتشخيصية، وخدمات الطوارىء والرعايات، موضحًا أن الوزير اطلع على مؤشرات آداء المستشفى خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي التردد على قسم الاستقبال 23 ألفا و556 مواطنًا، وبلغت حالات دخول المستشفى 12 ألفا و191 مواطنًا، كما بلغ إجمالي التردد على قسم الأورام 4412 مريضًا، حيث شدد الوزير على تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات باللجان الطبية.