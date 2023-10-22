أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ضرورة وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والعمل على إيجاد الحلول لعودة الاستقرار للمنطقة، واستعادة مسار السلام؛ بما يتيح للشعب الفلسطيني حصوله على حقوقه المشروعة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، جرى بين وزير الدفاع السعودي، ووزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وبحث الوزيران سبل دعم العلاقات الثنائية، والتعاون القائم في المجالات الدفاعية، كما ناقشا التنسيق المشترك تجاه القضايا والمستجدات في المنطقة، والجهود الرامية لتهدئة الأوضاع فيها، إضافة إلى بحث آخر التطورات في غزة ومحيطها، وما يبذل من جهود دولية بشأنها.
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