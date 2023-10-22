جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، جرى بين وزير الدفاع السعودي، ووزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبحث الوزيران سبل دعم العلاقات الثنائية، والتعاون القائم في المجالات الدفاعية، كما ناقشا التنسيق المشترك تجاه القضايا والمستجدات في المنطقة، والجهود الرامية لتهدئة الأوضاع فيها، إضافة إلى بحث آخر التطورات في غزة ومحيطها، وما يبذل من جهود دولية بشأنها.