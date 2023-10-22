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وزير التعليم: محاسبة أى مدير مدرسة طلابها لا يجيدون القراءة والكتابة

الأحد، 22 أكتوبر 2023 12:11 م
وزير التعليم: محاسبة أى مدير مدرسة طلابها لا يجيدون القراءة والكتابة الدكتور رضا حجازى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المدرسة لها دور كبير وقوى فى قضية ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب، متابعا: أنا لو روحت مدرسة لقيت الطلاب مبيعرفوش القراءة والكتابة هحاسب مدير المدرسة، ويجب على الجميع التكاتف لحل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض التلاميذ فى المدارس.

 

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال ورشة عمل بعنوان تعزيز مهارات القراءة والكتابة، أن الطلاب الذين لديهم ضعف فى القراءاة والكتابة يكونوا أكثر عرضة للتسرب من التعليم، موضحًا أن الطالب الذى لا يستطيع القراءاة والكتابة سيكون ثقته فى نفسة ضعيفة. 

 

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لابد من وضع أدوات تشخيصية لحل هذه المشكلة وتحديدها ومن ثم نبدأ فى العلاج.

 







وزارة التربية والتعليم

ضعف القراءة والكتابة

ورشة تعزيز مهارات القراءة والكتابة

رضا حجازى وزير التربية والتعليم

محاسبة مدير المدرسة فى حال ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب




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