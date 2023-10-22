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وزارة العمل: 1700 فرصة عمل للشباب بمشروع الضبعة.. اعرف التفاصيل

الأحد، 22 أكتوبر 2023 11:53 ص
وزارة العمل: 1700 فرصة عمل للشباب بمشروع الضبعة.. اعرف التفاصيل وزارة العمل
كتبت ـ آية دعبس

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أعلنت وزارة العمل عن توفير 1700 فرصة عمل للشباب من الذكور للعمل بمشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمشروع الضبعة، على مهن "لحام، وحداد مسلح، وعامل خرسانة وفنى تركيب هياكل معدنية، ممن لديهم خبرة سنة واحدة فى العمل فى كل مهنة"، برواتب مجزية، مع توفير العديد من المزايا للمتقدمين، يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين للحد من معدلات البطالة.
 
وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة برئاسة هبة أحمد، قامت بالتنسيق مع الشركات العاملة فى إنشاء المحطة لتوفير تلك الفرص، والتى تشمل 600 حداد مسلح، و600 عامل خرسانة، و300 لحام، و200 فنى تركيب هياكل معدنية، مع تحديد المزايا التى تتمتع بها تلك الوظائف فيما يلى: وسيلة مواصلات لموقع العمل ذهاباً وإياباً، وإقامة، وتوفير زى خاص، ووجبات غذائية، وإجازات سنوية.. وعلى الراغبين فى الحصول على تلك الوظائف التقديم من خلال موقع الوزارة الرسمي من خلال الرابط : https://www.manpower.gov.eg/ ..
 






وزارة العمل

فرص عمل

وظائف

فرص عمل بالضبعة

وزير العمل حسن شحاته

محطة الطاقة النووية

موقع الوزارة الرسمى



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