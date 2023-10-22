وزارة العمل: ندوة تثقيفية بأحكام قانون العمل وحقوق المرأة فى القاهرة

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل ، تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل 12لسنة 2003، وقانون الطفل والقرار 215لسنه2021 وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال مكتب عمل الزيتون بالتعاون مع إدارة الرعاية وإدارة رعاية الطفل، وذلك بشركة جيزة للغزل والنسيج بمشاركة عدد 20 عامل بالشركة، في إطار سلسلة من الندوات التي تنفذها المديرية للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون والحقوق والواجبات التى كفلها لكافة العاملين في القطاع الخاص والإستثمارى، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لتحقيق مزيد من التنمية والمكاسب للطرفين.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة في تقريره للوزارة، أن الندوة تناولت التعريف بنصوص قانون العمل 12 لسنة 2003، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ونصوص مواد قانون الطفل بقانون العمل وكذلك القرار 215 لسنة 2021 والتعريف بالسن المناسب لعمل الاطفال والمهن المحظور العمل بها حتي لاتعرض حياة الاطفال للخطر، كما ناقشت حقوق المرأة العاملة والمساواه بين الحنسين، وذلك حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها ، كما حاضر بالندوة زيزي مصطفى مدير إدارة الرعاية، وصفاء ربيع مدير إدارة الطفل، ورشا أحمد مدير مكتب تفتيش الزيتون، وأسماء عاطف مفتش تفتيش مكتب عمل الزيتون بحضور هشام حلمي مدير شئون العاملين بشركة جيزة للغزل والنسيج.

وشاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر في فاعليات المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالأقصر ،وبعنوان "الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد"، برعاية وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، ودارت الفعاليات حول أنظمة التقاعد والهياكل والقضايا والبنى التحتية التى تؤثر على مرونتها وملائمتها واستدامتها ، بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين، بالإضافة إلى وفود العديد من الدول العربية وبمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية، ومنها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعى، والبنك الدولى، وشركة بحرينية.

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، أن المؤتمر ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بخدمات التقاعد وماهية الدور الذى تضطلع به صناديق التأمين الخاصة فى توفير الحماية الاجتماعية من خلال الخدمات التى تقدمها للمشتركين بهذه الصناديق، ومدى إمكانية التنسيق بين صناديق التأمين الخاصة وأنظمة التأمين الاجتماعية العامة فى تخطيط البرامج والمزايا التى تُقدم الخدمات التقاعدية لخلق منظومة متكاملة تتضافر من خلالها جهود جميع الأطراف، فضلًا عن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من ناحية ورفع جودة الخدمة المقدمة من ناحية أخرى، بحيث تكون كافية وفاعلة فى تحقيق الحماية الاجتماعية ، ومنوهاً إلى أن وزارة العمل ومنظمات الأعمال العربية والدولية هم شركاء في هذا الدورحيث تقوم وزارة العمل بايجاد فرص عمل للحد من البطالة وزيادة الحصة التأمينية بالاضافة للعمالة غير المنتظمة والرعاية الطبية المقدمة لهم .