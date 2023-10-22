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وزارة السياحة: 2100 سائح شاهدوا ظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل

الأحد، 22 أكتوبر 2023 07:54 ص
وزارة السياحة: 2100 سائح شاهدوا ظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل ظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل
أبوسمبل - عبد الله صلاح

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قال الدكتور خالد الشريف، مساعد وزير السياحة والأثار للتحول الرقمى، لـ"اليوم السابع"، إن أعداد السائحين الذين شاهدوا ظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل، بلغ نحو 2100 سائحًا حرصوا على الدخول للمعبد قبل طلوع الشمس لحضور الظاهرة.
 
وتعامدت الشمس على قدس أقداس معبد أبوسمبل، بعد أن تسللت فى شروقها من بين مياه بحيرة ناصر لتخترق أشعتها ممر مدخل معبد أبوسمبل بطول 60 متراً، حتى لامست وجه الملك رمسيس الذى يجلس فى قدس أقداس المعبد، لتسجل ظاهرة فلكية فريدة ومعجزة هندسية، لا تتكرر إلا مرتين كل عام 22 فبراير و22 أكتوبر.
 
واصطف آلاف السائحين فى طوابير للدخول إلى المعبد، ومشاهدة هذه الظاهرة الفريدة التى استمرت لمدة 20 دقيقة فقط، بعد أن وصل السائحون إلى المدينة السياحية الجنوبية عبر رحلات طيران وأتوبيسات برية ورحلات نهرية. 
 
 
 






تعامد الشمس

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

سبب تعامد الشمس على وجه رمسيس

تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

قدس الأقداس

قدس الاقداس

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تعامد الشمس على معبد أبوسمبل

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