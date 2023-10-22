هل اقترب اقتحام غزة بريا؟ دراسة تحذر إسرائيل: خسائر فادحة بسبب صواريخ الفصائل

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

حذرت دراسة إسرائيل من خيار الاجتياح البري لغزة قائلة إنه خيارًا مرتفع المخاطر، وجاء فى الدراسة التى نشرها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تحت عنوان "الحرب فى غزة وانعكاساتها الإستراتيجية على القصية الفلسطينية، أن الصواريخ التى تمتلكها الفصائل الفلسطينية ستكبد إسرائيل خسائر فادحة.

وأضافت الدراسة تمتلك الفصائل صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات، وهى ذات قدرة تدميرية للآليات المدرعة بما فيها دبابة "الميركافا"، والتى تعتمد عليها إسرائيل فى هجماتها البرية. كما سبق وأخفق الجيش الإسرائيلى فى التوغل البرى فى غزة فى حرب الجرف الصامت عام 2014. بالإضافة إلى أن وجود متسللين داخل منطقة غلاف غزة، سوف يرفع من كلفة تقدم القوات الإسرائيلية نحو القطاع بريًا.

ووفقا للدراسة يمكن أن تتسبب تلك العملية فى إلحاق خسائر كبيرة فى صفوف الجيش الإسرائيلى، خاصة وأنها يمكن أن تمتد زمنيًا فى حال صمود المقاومين، وما قد يتبعها من حرب شوارع، خاصة مع أهمية أنفاق غزة، والتى يمكن أن تُستخدم من قبل المقاومين لشن هجمات مباغتة على القوات الإسرائيلية فى حال غزو القطاع.

كما أنه من غير المستبعد أن تصبح ورقة الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل عاملًا رادعًا لقرار اجتياح القطاع؛ خشية على أرواح الأسرى؛ حيث تشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود حوالى 150 أسيرًا إسرائيليًا فى القطاع من بينهم جنود وضباط.

وكان عرض وزير الدفاع الإسرائيلى، يوآف جالانت، خطط قوات الاحتلال الإسرائيلي فى حربها على قطاع غزة، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست. وأضاف "نحن فى المرحلة الأولى، حيث تجرى حملة عسكرية تتضمن غارات جوية ثم مناورة برية بهدف تدمير النشطاء والإضرار بالبنية التحتية من أجل هزيمة الفصائل وتدميرها".