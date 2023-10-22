نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف بمنشأة القناطر.. صور

كتبت - مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 بمركز منشأة القناطر، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة للوقوف على الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل على تذليل أية معوقات.

وشهدت جولة نائب محافظ الجيزة، تفقد أعمال التوسعة بشارع المحطة بالجلاتمة من طريق كوبري الجلاتمة حتى السكة الحديد، وأعمال وضع طبقة السن بطريق ترعة محمود خليل من طريق الملك حتى طريق 19 ببرقاش بطول 5كم، تمهيدا لبدء أعمال الرصف.

وتابع نائب محافظ الجيزة، أعمال التوسعة والتطوير والرصف بطريق طراد النيل بنطاق مركزي أوسيم ومنشأة القناطر، موجهاً بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والرصف.

وشدد النائب برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

رافق نائب المحافظ، محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، والدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، ومسؤولي مديرية الطرق والشركات المنفذة لأعمال الرصف.















