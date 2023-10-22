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مع اقتراب بدء فترة الدعاية.. اعرف الجدول الزمني لإجراءات انتخابات الرئاسة

الأحد، 22 أكتوبر 2023 12:52 م
مع اقتراب بدء فترة الدعاية.. اعرف الجدول الزمني لإجراءات انتخابات الرئاسة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوى
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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18 يومًا تفصلنا عن بدء الفترة القانونية للدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة، والتي حددها الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية يوم 9 نوفمبر المقبل، وتستمر لمدة 30 يومًا على أن يتم غلقها وإعلان الصمت الانتخابي يوم 8 ديسمبر المقبل.https://issuu.com/youm7/docs/_08a0580be5d448/4

ومع اقتراب الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين واختيار الرموز الانتخابية وبدء فترة الدعاية، تعيد "اليوم السابع" نشر الجدول الزمني الكامل للانتخابات الرئاسية وفقا لما تم أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

الجدول الزمني لإجراءات انتخابات الرئاسة (1)
 

 

الجدول الزمني لإجراءات انتخابات الرئاسة (2)
 

 

الجدول الزمني لإجراءات انتخابات الرئاسة (3)
 






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