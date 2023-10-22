مصر تصدر 753 ألف طن حديد تسليح خلال النصف الأول من عام 2023

كتب هانى الحوتى

انخفض الاستهلاك المحلي من حديد التسليح بنسبة 28% خلال النصف الأول من عام 2023 ليصل إلى 2.8 مليون طن نتيجة الأزمة الاقتصادية وتضخم الأسعار، كما انخفض الإنتاج الفعلي (حديد التسليح-لفائف الحديد) بنسبة 20%، ليصل إلى 3.567 مليون طن، وبلغت صادرات حديد التسليح 753 آلاف طن خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقًا لتقرير شركة حديد عز للبورصة المصرية.

ووفقًا لمنظمة الصلب العالمية، انخفض الإنتاج العالمي للصلب الخام بنسبة 1.1% ليصل إلى 944 مليون طن في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة الضغوط التضخمية، وارتفاع معدلات الفوائد وتداعيات الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وكانت المناطق الأكثر تأثرًا بانخفاض الإنتاج هي الاتحاد الأوروبي (10.9%)، وأمريكا الجنوبية (7%)، وأمريكا الشمالية (3.5%)، وروسيا وأوكرانيا (3.4%)، وباقي الدول الأوروبية (14.1%).

فيما زاد إنتاج الصين بنسبة 6% في الربع الأول من عام 2023 إلا أنه تعذر استمرار هذا المعدل في الربع الثاني (والنصف الأول ككل) بسبب انكماش القطاع العقاري والاهتمام بالسياسات البيئية؛ لذلك استقر نمو إنتاج الصين في النصف الأول من عام 2021 عند 1.3% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وحسب تقرير شركة حديد عز، يتوقع خبراء الصناعة أن يحافظ الاستهلاك العالمي للصلب على مستواه في عام 2023 عند 1885 مليون طن، على أن يبدأ السوق في استعادة قوته، ويشهد نموًا محدودًا، في ظل التأثير السلبي للتضخم العالمي على الاستهلاك خاصة في الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان، كما أن الصراع الروسي الأوكراني يؤثر على استهلاك كل من البلدين، ويتوازن ذلك بنمو متوقع نسبته 2% في استهلاك الصين خلال عام 2023.