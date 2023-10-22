مسئول أممى يدعو مجددا إلى وقف فورى لإطلاق النار لأسباب إنسانية فى غزة

وقال جريفيث - في تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "إن شاحنات الإغاثة التي دخلت إلى غزة عن طريق معبر رفح كانت بداية جيدة للغاية، لكنها ليست قريبة على الإطلاق مما هو مطلوب لمساعدة مليوني شخص في القطاع".

وأضاف أن المواطنين يحتاجون معرفة الأماكن الآمنة التي يمكنهم اللجوء إليها.. مشيرا إلى أن المستشفيات والمدارس تكون دائما آمنة بموجب القانون الدولي.

وتعليقا على الاتهامات التي وجهت إلى الأمم المتحدة، لأنها لم تتمكن من إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.. أوضح جريفيث قائلا "إن السماح بدخول هذه الإمدادات ليس قرارا من قبل أشخاص في موقعه"، مؤكدا العمل بشكل يومي من أجل إدخال شاحنات المساعدات.