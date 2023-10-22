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مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان يعلن فتح باب الحجز لدورة اللغة الفرنسية

الأحد، 22 أكتوبر 2023 01:20 م
مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان يعلن فتح باب الحجز لدورة اللغة الفرنسية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

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أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، عن فتح باب الحجز في دورة اللغة الفرنسية (A2)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، الدكتورة أماني السيد وكيل الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.
 
ويحاضر فى الدورة التدريبية الدكتورة فاطمة خليل، وسوف يتم الإعلان عن بدء الدورة فور اكتمال العدد وعلى الراغبين في الحجز سرعة التوجه لمركز اللغات، وإحضار صورة البطاقة.
 
ومن جانبه، قال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، إن مركز اللغات للأغراض المتخصصة من المراكز الرائدة التي تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين في تعلم لغات جديدة وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع، في الحصول على التعليم بجودة عالية في مجال تعليم اللغات الأجنبية والترجمة، والمساهمة في إعداد الطلاب وإمدادهم بالمهارات لمواجهة تحديات سوق العمل.
 
فيما أكد الدكتور شادى الكردى مدير المركز، أن المركز لديه خطة ورؤية مستقبلية يسير فيها وفق متطلبات جامعة حلوان في التطوير المستمر والوصول لمعايير الجودة العالمية.
 






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