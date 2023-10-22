اليوم السابع
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محمود مسلم لـ"القاهرة الاخبارية": القيادة المصرية قادرة على التعامل مع حوادث القصف بالخطأ دون تهوين أو تهويل

الأحد، 22 أكتوبر 2023 07:20 م
محمود مسلم لـ"القاهرة الاخبارية": القيادة المصرية قادرة على التعامل مع حوادث القصف بالخطأ دون تهوين أو تهويل

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قال النائب محمود مسلم رئيس لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ إن مثل أحداث القصف الخطأ متوقعة في الظروف التي تقع في فلسطين، موضحًأ: "يجب ألا تلهينا هذه الأحداث عن القضية الأهم وهي فلسطين".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية : دعونا نركز على القضية على الفلسطينية لأنها قد تكون محاولة لإبعاد النظر عن القضية الأهم التي تتبناها مصر منذ فترة.

وتابع: "نحن على ثقة أن القيادة المصرية لديها القدرة على التعامل مع مثل هذه التصرفات، واعتذار الجيش الإسرائيلى دليل على أن هناك خطأ قد ارتكب، ولكن مثل هذه الأخطاء واردة، والإدراة المصرية تتعامل دون تهوين أو تهويل".

وأكد أن مصر من اليوم الأول رغم كل المصاعب تقدم مساعدات طبية وكل الدعم السياسى والدبلوماسى، وهذا الحدث لن يلفت الأنظار عن القضية الأم والحدث الأساسى، واعتذار الجيش الإسرائيلي دليل واضح على أنه من الممكن أن يكون خطأ.

وتابع محمود مسلم: "مصر دولة كبييرة والتحرش بها أو استفزازها ليس أمرا سهلا، وكان لابد من الاعتذار بسرعة وهو ما تم، فمصر تمارس ضبط النفس، وتسعى للسلام وتتمنى أن يسود السلام فلسطين، والقيادة المصرية والجهات الرسمية قادرة على التعامل مع هذه الأمور دون تهويل أو تهوين".

 

 

 







محمود مسلم

مجلس الشيوخ

جيش الاحتلال الاسرائيلى

الحدود المصرية




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