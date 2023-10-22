محافظ كفرالشيخ يطلق برنامج "المرأة تقود" بالتعاون مع "الوطنية للتدريب"

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، برنامج"المرأة تقود "، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل السيدات للقيادة، والذي يستمر على مدار ثلاثة أسابيع بـ 15 يومًا تدريبيًا، لتدريب 100 سيدة من أبناء كفرالشيخ، وتأهيلهم للقيادة، وذلك بمركز استدامة للتدريب بديوان عام المحافظة.

وفى بداية كلمته أشاد محافظ كفرالشيخ، بالتعاون والدور الوطنى البناء والهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل العاملين وثقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ورفع مستواهم العلمى والمعرفى والمهنى بمختلف التخصصات، بهدف تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصرى، قائلاً : " الأكاديمية الوطنية للتدريب قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، وكان لمحافظة كفرالشيخ النصيب الأكبر في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين والتنفيذيين كأهم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق توجيهات القيادة السياسية، والسياسة العامة التى تنتهجها الدولة في تطوير الجهاز الإداري وتنمية قدرات ومهارات العاملين في جميع القطاعات والتخصصات.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن برنامج " المرأة تقود " يعتمد على تطبيق منهجية التدريب التى تقوم على التعلم التفاعلى الذى يشمل إلقاء المحاضرات وورش عمل، لتأهيل السيدات للقيادة، من أجل منحها فرص حقيقية للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل الخبرات وخلق صف ثانى وثالث للقيادة وإتاحة فرص التعلم المختلفة، مما ينعكس على تربية النشء والأجيال القادمة على القيم والمبادئ وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

جدير بالذكر، أن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" هو أحد المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التي تضمن لها مكان وفرصة في سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتٌمَكِنها من قابلية إعادة التوظيف في الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر.

كما يهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية لمجموعة من السيدات المصريات في جميع المحافظات المصرية، متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة، وكذلك توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" هو ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التي يتم توجيهها للمرأة بمختلف الفئات. ويستهدف هذا البرنامج على وجه الخصوص للسيدات في المحافظات المصرية واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا.