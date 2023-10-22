محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاءات المحطة الوسيطة بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، يرافقه اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، أعمال إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة لمدينتي القناطر الخيرية وقليوب لحل مشكلة القمامة بالمدينتين، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى النظافة بالمحافظة وإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة وفرزها بجميع مدن المحافظة، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 70%.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه تم الانتهاء من إنشاء الجمالون الحديدي وإنشاء المطالع والمنازل الخاصة بالمحطة، كما تم الانتهاء من المباني الإدارية الخاصة بالمحطة وجاري تشطيبها والتي تتكون من 3 غرف للصيانة وغرفة للجراج وغرفتين للقائمين علي تشغيل المحطة وإنشاء غرفة للأمن وغرفة للحريق وغرفة لطلمبات الصرف الصحي.

وأكد المحافظ، أن المحطة الوسيطة تقام على مساحة 4.5 فدان وتستوعب 10 آلاف طن يوميا، وسيتم إنشاء خط فرز بالمحطة سيقلل عملية نقل القمامة بنسبة 40%، وتم إسناد الأعمال إلى إحدى الشركات، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 40 مليون جنيه، وستخدم المحطة مدينتي القناطر الخيرية وقليوب وسيتم دعم المحطة بالمعدات اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع وزارة البيئة ومن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وكشف المحافظ، حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال إنشاء المحطات الوسيطة التي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى المدافن العمومية، حيث تسعى المحافظة لإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة تغطي جميع مدن المحافظة ففي مدينة بنها يتم انشاء المحطة على مساحة 9.5 فدان، لتخدم مدن بنها وكفر شكر، وبمدينة الخانكة تم إنشاء محطة وسيطة لجمع القمامة على مساحة 3.5 فدان للقضاء على مشكلة القمامة، بالإضافة إلى توسعة المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة لاستيعاب أكبر قدر من المتولد من القمامة بشبرا الخيمة.