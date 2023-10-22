محافظ الغربية يتفقد أسواق بسيون للتأكد من تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، على استمراره بالقيام بجولات مفاجأة ومكثفة بصفة يومية على جميع المحالّ التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، جاء ذلك خلال الجولة المفاجأة التي قام بها المحافظ بمركز ومدينة بسيون للمرور على عدد من الأسواق ومحال وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية.

وخلال الجولة تابع المحافظ، أسعار السلع المقدمة بمنفذ معا ضد الغلاء بمركز ومدينة بسيون "السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق – الفول والعدس ومختلف المنتجات"، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج، والتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

والتقى المحافظ ببعض المواطنين المترددين على المعرض واستمع منهم إلى احتياجاتهم وطلباتهم من المعارض ومدى انخفاض الأسعار بمقارنتها بمثيلاتها بالخارج.

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

وشدد رحمي على رؤساء المدن بتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة أحكام الرقابة على السلع والأسواق مع الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال الحملات المستمرة بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، الصحة والطب البيطري إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين.

يذكر أن محافظ الغربية يقوم على مدار الأسابيع الماضية بجولات صباحية ومسائية بهدف الاطمئنان على الأسواق وتوافر المنتجات مع التشديد على مديريات الصحة والتموين والبيطري بالمرور المستمر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين