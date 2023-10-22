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كيف تستخدم دراجات كايرو بايك بالقاهرة بعد إعادة تشغيلها.. إنفوجراف

الأحد، 22 أكتوبر 2023 04:00 ص
كيف تستخدم دراجات كايرو بايك بالقاهرة بعد إعادة تشغيلها.. إنفوجراف دراجات كايرو بايك بالقاهرة.. إنفوجراف
كتب سيد الخلفاوى

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شغلت محافظة القاهرة مشروع كايرو بايك من جديد، بعد أن توقف عدة أشهر لفشل الشركة المشغلة فى إدارة المشروع، وتم تكليف شركة بديلة لتعيد تشغيل المشروع بدرجات جديدة وتطبيق موبايل..
 
وفى النقاط التالية نعرض طريقة استخدام الدراجات وقيمة الركوب.
 
1.  يتم تنزيل تطبيق "كايرو بايك" على الموبايل وتسجيل البيانات الشخصية به.
2.  شحن محفظة التطبيق بعد تحديد وسيلة الدفع الإلكترونى.
3.  يتم مسح الكود QR موجود على العجلة لفتح القفل الموجود بها.
4.  ركن العجلة في اقرب محطة وأغلق القفل يدويا وإنهاء الرحلة على تطبيق الهاتف.
5.  يتم احتساب ساعة الركوب بـ5 جنيهات بالإضافة لـ2 جنيه رسوم استخدام.
6.  الدراجات موجودة بـ26 محطة بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.
7.  عدد الدراجات بالمشروع 250 دراجة
8.  الدراجة بها تتبع ويتم رصدها من خلال الشركة المشغلة
9.  تطبيق الهاتف يحدد أماكن محطات الدراجات.
10. لا يوجد عمال بالمحطات والمشروع يدار الكترونيا.
11. مقرر التوسع في المشروع على مرحلتين ليصل للزمالك وجاردن سيتى.
 
انفوجراف (1)
انفوجراف (1)

انفوجراف (2)
انفوجراف (2)
 






مشروع كايرو بايك

كايرو بايك

الدراجات

دراجات وسط البلد

القاهرة

وسط البلد



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