كيف تحصل على ترخيص محل؟.. اعرف المستندات المطلوبة

كتبت - مرام محمد

تهدف المراكز التكنولوجية المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، من خلال خدمة الشباك الواحد، مع ميكنة الخدمة إلكترونياً، لاختصار الوقت والجهد، والتسهيل على المواطنين.

ومن خلال حزمة من الإجراءات المبسطة طبقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، تتيح المراكز التكنولوجية خدمة استخراج ترخيص محل، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:

-صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل.

-صورة التوكيل الرسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.

-صورة من عقد (الملكية أو صورة من عقد الإيجار) بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمناً الآتي (مثبت التاريخ - أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة - أن يكون موضح به نوع النشاط المطلوب ترخيصه).

-صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

-إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع عقار.

-تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.

-رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل اسم (الحي أو الجهاز أو المنطقة) واسم الشارع ورفع العقار (إن وجد) الواقع به المحل.

-صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

-مستخرج رسمي من السجل التجاري.

-شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.

-الموافقة الصادرة من وزارة القوى العاملة.

-شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية.