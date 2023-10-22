قافلتان طبيتان دعمًا للأولى بالرعاية فى قرى ومراكز الغربية

الغربية عادل ضرة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية بالتنسيق مع جمعية الأورمان، قافلتين طبيتين استهدفت توقيع الكشف الطبي على 180مريض بقريتي ميت المخلص وشرشابة مركز زفتى، وقرية كوم عبود مركز بسيون، وعزبة المنسى كفر سبطاس مركز طنطا، وقرية كفر المحروق مركز كفر الزيات.

جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم للنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد أحمد حمدى عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأى خدمة طبية، اوالحالات التى تسليمها اى مساعدة اومشروع تنموي، أوالمساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

وأن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا. يأتى ذلك فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية .