اليوم السابع
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فلتر على التليفزيون ونظارات عاكسة للضوء لحماية عيون طفلك من الجفاف

الأحد، 22 أكتوبر 2023 09:00 ص
فلتر على التليفزيون ونظارات عاكسة للضوء لحماية عيون طفلك من الجفاف الاطفال
كتبت نهير عبد النبى

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موبايل وتاب وتليفزيون، جميعها من الوسائل المسلية عند الأطفال وخصوصًا مع دخول الإنترنت وانتشار صفحات السوشيال ميديا، ولكن قد تؤثر هذه الوسائل بشكل كبير على صحة الأطفال وتعرضهم للجفاف ولمشاكل في العين وفى التركيز أيضًا.

وفى هذا السياق قال الدكتورمحمد سيد أخصائى طب وجراحة العيون بمستشفى الرمد بأسوان: "إن شاشات الموبايل والتليفزيون بها إشعاعات تؤثر بشكل كبير على شبكية العين وخصوصًا أن بها أشعة فوق بنفسجية وإشعاع يسبب خطورة على العين وخصوصًا على الأطفال الذين يقتربون منها بشكل كبير".

وأضاف: فضلاً عن ذلك فأن التركيز والقرب من الشاشات يسبب إجهاد عضلة العين ويؤثر على التركيز ويسبب جفاف العين ويؤثر على النظر أيضًا، وللحفاظ على صحة طفلك وحمايته من مشاكل العين الناتجة عن الشاشات ينصح بالآتى:

-الكشف الدورى على الطفل كل 6 شهور.

-وجود فلتر على التلفزيون لحماية طفلك من أضرار الإشعاع الناتج عنه.

-ارتداء نظارات طبية عاكسة للضوء حتى لا تؤثر على شبكية العين.

 







العيون

جفاف العين

الاطفال

شاشات الموبايل




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