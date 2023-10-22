اليوم السابع
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غدا إطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر

الأحد، 22 أكتوبر 2023 05:00 ص
غدا إطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير
كتب مدحت وهبة

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يعقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية غدا الأثنين مؤتمر صحفي لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية  للتنمية AFD ،والذي سيتضمن أسواق جملة كبيرة من الجيل الثالث وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية .
 
 
على جانب آخر تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية  طوال الوقت في توفير كافة السلع الغذائية وكذلك أيضا تقليل تداول حلقات السلع والمنتجات من محافظة لأخرى للحد من الهدر، وأيضا الحد من ارتفاع تكاليف النقل، بما ينعكس على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك، ومن ضمن خطة الوزارة وجهاز تنمية التجارة الداخلية إنشاء مراكز الغذاء الخضراء في مصر تتميز بمواصفات عالمية.






وزير التموين

مراكز الغذاء الخضراء

أسواق الجملة

مواصفات اسواق الجملة في مصر

مراكز الغذاء الخضراء في مصر




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