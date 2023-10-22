طرق تخفيف الإمساك عند الأطفال.. أهمها تناول الأطعمة المسلوقة

كتبت رانيا عامر

يعد الإمساك عند الأطفال مصدر قلق شائع ويمكن أن توفر العلاجات المنزلية في كثير من الأحيان الراحة دون الحاجة إلى دواء، وسيوضح هذا التقرير التالى وفقًا لما نشره موقع timesofindia

نصائح تخفف الإمساك عند الأطفال

إذا كان طفلك يعاني من الإمساك، اعطيه طعامًا مسلوقًا، بالإضافة إلى تقليل كمية السكر في طعامهم وتجنب تناول الأطعمة الجافة والمعلبة من نظامه الغذائي، على الأقل فى الوقت الذى يعانى فيه الطفل من الإمساك، امنحهم وجبات طازجة دافئة لتعزيز عملية الهضم وحركة الأمعاء.

زيادة الألياف الغذائية لديهم

تعتبر زيادة الألياف الغذائية من أكثر الطرق فعالية لتخفيف الإمساك عند الأطفال. قم بدمج الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات في نظامهم الغذائي.

تساهم الألياف فى تحسين حركة الأمعاء، كما أن الوجبات الخفيفة الغنية بالألياف مثل شرائح التفاح أو الكمثرى أو أعواد الجزر تساعد فى تقليل الإمساك، بالإضافة إلى العصائر الغنية بالألياف للمساعدة في تخفيف الإمساك عند الأطفال، حيث إن دمج الفواكه مثل الموز والفراولة مع الزبادي وملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة أو بذور الشيا، سوف يستمتع طفلك بهذا المشروب وسيعمل أيضًا على تحسين حركة الأمعاء.

ضرورة رطوبة الجسم

الجفاف يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الإمساك، لذلك يجب عليك أن تتأكد من أن طفلك يشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، يساعد الترطيب على تليين البراز، ما يسهل خروجه، قدمي له الماء، وعصائر الفاكهة، وماء الليمون.

الزبادي مع البروبيوتيك يخفف الإمساك

ضرورة تناول الزبادي التى تحتوي على البروبيوتيك، إذا كان طفلك مترددًا في تناول الزبادي العادي، فيمكنه تناول الزبادي بنكهة الفاكهة، فالبروبيوتيك مفيدة في النظام الغذائي لطفلك فهى تساعد في تنظيم الجهاز الهضمى.

إنشاء روتين منتظم لاستخدام المرحاض

شجعهم على استخدام المرحاض في نفس الأوقات كل يوم، خاصة بعد الوجبات عندما تكون ردود الفعل الطبيعية للجسم في أكثر حالاتها نشاطًا، اجعل طفلك يجلس على المرحاض مرتين على الأقل يوميًا لمدة 10 دقائق، تأكد من أنهم لا يحملون هواتف أو أي عوامل تشتيت أخرى إلى مقعد المرحاض، يمكن أن يساعد هذا الروتين في ترسيخ عادات الأمعاء الصحية ومنع الإمساك.