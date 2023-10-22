شاهد استخدام السائحين لمنظومة التذاكر الإلكترونية بمعبد أبو سمبل

أبوسمبل - عبد الله صلاح

سجل معبد أبو سمبل جنوب مصر، اليوم، حضور عدد كبير من السائحين الأجانب الذين حرصوا على مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس، مستخدمين فى الدخول المنظومة الجديدة للتذاكر الالكترونية.

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار اسوان والنوبة، والمشرف العام على قطاع السياحة والآثار بأسوان، أن منطقة آثار أبوسمبل كانت سابقة فى تطبيق منظومة التذاكر الإلكترونية والتى بدأت ب6 مناطق أثرية بمصر من بينهم معبد أبوسمبل، مشيرا إلى تسهيل عملية دخول السائحين ومنع التكدس، وذلك عن طريق إتاحة الحجز "أون لاين"، أو يمكن الحصول على تذكرة الدخول من مركز البيع الجماعى، أو الحصول على التذكرة مباشرة من منفذ بيع التذاكر بالمنطقة نفسها.

وأشار إلى تزويد بوابات الدخول لمعبدى أبوسمبل ل10 بوابات بدل من 4 ، بجانب تزويد أجهزة X Ray إلى جهازين و4 بوابات كنترول إلكترونية بجانب البوابات العشر للدخول، مما يسهل حركة الدخول للمعبد خاصة فى ظل وصول الأفواج السياحية الضخمة مع بعضها خلال وقت الساعة السابعة صباحا.

وتعامدت الشمس على قدس أقداس معبد أبوسمبل، بعد أن تسللت فى شروقها من بين مياه بحيرة ناصر لتخترق أشعتها ممر مدخل معبد أبوسمبل بطول 60 متراً، حتى لامست وجه الملك رمسيس الذى يجلس فى قدس أقداس المعبد، لتسجل ظاهرة فلكية فريدة ومعجزة هندسية، لا تتكرر إلا مرتين كل عام 22 فبراير و22 أكتوبر.

واصطف آلاف السائحين فى طوابير للدخول إلى المعبد، ومشاهدة هذه الظاهرة الفريدة التى استمرت لمدة 20 دقيقة فقط، بعد أن وصل السائحون إلى المدينة السياحية الجنوبية عبر رحلات طيران وأتوبيسات برية ورحلات نهرية.