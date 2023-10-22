سوناك يعزز الأمن حول منزله الريفى بسياج خشبى بعد اقتحامه من نشطاء البيئة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "ميل أون صنداى" إن رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك يعزز الأمن حول منزله الريفى فى شمال يوركشاير بعدما اقتحمه نشطاء مدافعون عن البيئة.

وبحسب وثائق أطلعت عليها الصحيفة، فإن رئيس الوزراء البريطاني تقدم بخطط لبناء سياج طوله 165 قدما لقطع الحدود التي كانت مفتوحة من قبل. ويهدف هذا السياج الخشبى لردع المتطفلين فى المنزل الذى يبلغ قيمته 2 مليون جنيه استرلينى.

وتم تقديم طلب فى 11 أكتوبر، بعد أيام من عودة سوناك من مؤتمر حزب المحافظين فى مانشستر، وبعد يوم من مقاطعة محتج لخطاب رئيس حزب العمال كير ستارمر وإلقائه "مادة لامعة" عليه.

وفى أغسطس الماضى، كان نشطاء السلام الأخضر قد أثاروا الغضب بعد أن تسلقوا سطح منزل سوناك، وفتحوا ستائر سوداء فى احتجاج مناهض للنفط. وسار النشطاء البيئيون عبر بوابة مفتوحة ودخلوا إلى الطابق الأسفل، مع عدم وجود شرطة أو رجال أمن فى الموقع. وتم القبض على خمسة أشخاص لاحقا.

وكان سوناك فى هذا الوقت فى كاليفورنيا بصحبة عائلته فى عطلة صيفية، وقال النشطاء البيئيون أن الاعتداء لم يكن ليحدث لو كان سوناك فى منزله.

ووضعت الحكومة البريطانية حركة السلام الأخضر على القائمة السوداء، وأمرت الحكومة بقطع جميع الصلات على الفور مع الجماعة.